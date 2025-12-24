忘れらんねえよが、2026年以降のリリースやツアーなど新たな展開を発表した。さらには、2028年に日本武道館公演開催を目指すことも公言した。忘れらんねえよは本日12月24日、渋谷クアトロにてワンマンライブ＜我々はクリスマスなど意識していない＞を開催した。チケットはSOLD OUT。忘れらんねえよとライブハウスにクリスマスイヴを捧げた観客たちの熱狂の中、大盛況のうちにステージが終了した。同ステージでは、柴田隆浩(Vo, G)