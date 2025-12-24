政府は来年度予算の一般会計の総額を122兆3000億円程度とする方向で最終調整に入りました。過去最大となる見通しです。国の来年度の当初予算案の編成作業は大詰めをむかえていますが、一般会計の総額は、今年度の当初予算の115兆1978億円を上回り、122兆3000億円程度で最終調整をしていて、過去最大となる見通しです。診療報酬改定による医療従事者の賃上げなどへの対応も含めた、医療、介護、年金などの社会保障費が39兆1000億円