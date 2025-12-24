24日夕方、JR京都線の摂津富田駅と総持寺駅の間で、列車が人と接触する事故があり、特急「サンダーバード」が運転取り止めや遅れが出て、北陸方面に向かう北陸新幹線などの乗客に影響が出ました。JR西日本によりますと、運転取り止めになったのは、大阪から敦賀に向かう特急「サンダーバード」など、午後７時以降の特急列車5本です。また、午後6時10分大阪発・敦賀行きの特急「サンダーバード41号」が105分の遅れとなったのを最大