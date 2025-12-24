東海テレビは24日、週刊誌でセクハラ疑惑が報じられた小島浩資会長の辞任を発表しました。弁護士を含む調査委員会は、週刊新潮が報じた小島浩資会長と元派遣社員との会食などについて、セクハラに当たる言動があったとは言えないとしつつ、「行動それ自体が極めて不適切だった」と指摘しました。調査報告を受けて小島氏は23日付けで会長を辞任し、会食に同席した林泰敬社長も報酬の一部を自主返納します。東海テレビは、改