出張先の宴席で接客した女性にセクハラ行為をしたとして、辞意を表明していた佐賀県有田町の松尾佳昭町長（５２）が２４日、町役場で記者会見を開き、辞意を撤回し、給与を全額カットした上で、任期満了の来年４月１５日まで続投する意向を示した。辞任した場合、選挙にかかる町の費用がかさむためとしている。町長選と町議選の日程が同４月７日告示、同１２日投開票と決まっており、任期半ばで辞任した場合、町長選が前倒しさ