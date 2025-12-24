『週刊新潮』に報じられたフジテレビ系列の東海テレビ放送（名古屋市）小島浩資会長によるセクハラ疑惑を受け、24日に林泰敬社長が会見で小島会長が23日付で辞任したと発表した。【映像】東海テレビの会見（実際の様子）林社長の会見に先立って行われた調査委員会の会見では、『週刊新潮』が報じたような、小島会長が女性アナウンサーをスポンサーとの会食に接待要員として駆り出したという事案はなく、女性アナウンサーは「自