政府は、2026年度の経済成長率の見通しについて、物価の変動を除いた実質GDP＝国内総生産の伸び率を1.3％としました。これは、今年度末から来年度にかけて物価上昇を上回る賃上げが期待できることから、実質賃金の上昇が個人消費を押し上げる効果などを考慮したためです。ことし8月に内閣府が示した経済見通しでは、実質で0.9パーセントと予測しており、0.4ポイント上方修正したことになります。また、今年度の成長率の見通しは、1