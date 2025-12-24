◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、美浦トレセンレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）のＷコースでの最終追いはいつも以上に注目していた。１週前は厩舎のルーチンと違い６ハロンしかタイムを出さず、直線での推進力も今ひとつだったからだ。本番までにどれだけ上積みがあるのか、その確認をしたかった。結果から言えば、格段に良化