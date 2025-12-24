女優でグラビアモデルの冴木柚葉（26）が24日までにインスタグラムを更新し、大人の色気漂うセパレートタイプの黒ランジェリー姿を公開した。発売中の「週刊プレイボーイ」で掲載されているグラビアのオフショット。撮影について「大人っぽクールに頑張りました」「いつもと違う冴木をお見逃しなく」とコメントしている。投稿した写真では、ボリューム感ある美バストや、引き締まったヒップ、照れ笑いを浮かべたような表情などが印