私はアキナ（32）。娘のカオリ（小学1年生）は、友だちのスズカちゃん（小学1年生）ととても仲がいいです。しかし私はスズカちゃんの弟マコトくん（5）がとても苦手です。今日のお出かけではマコトくんが私の車のドアを勝手に開けて、あわや事故になるところでした。母親のミサちゃんがマコトくんに付きっ切りになって、私がスズカちゃんの面倒を見ないといけないことも不満。だから、今後はマコトくんを遊びに連れてきてほしくな