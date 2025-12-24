佐賀南署は24日、佐賀市の70代女性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金400万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月中旬ごろ、被害者の自宅固定電話に国内通信事業者を名乗る人物から「あなたの電話が停止します」などと留守番電話が入っていたことから、折り返し電話をした。警察官を名乗る男に電話が転送され、その後、相手に携帯電話番号を教えるなどして連絡を取り合