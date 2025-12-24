新潟県五泉市内の寺院のさい銭箱から現金20円を盗んだとして自称・無職の66歳男が現行犯逮捕されました。建造物侵入と窃盗で現行犯逮捕されたのは、自称住居不定・無職の男(66)です。男は12月22日午後2時過ぎ、五泉市内の寺院敷地内の建物に侵入してさい銭箱から現金20円を盗みました。男の行為を発見した寺院の関係者が男を私人逮捕し、その後警察に引き渡しました。警察の調べに対し、男は容疑を認めていて、警察が余罪などにつ