県警高速道路交通警察隊によりますと、南九州西回り自動車道の上り線で、24日午後8時50分ごろ、乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故が発生しました。 けが人はいませんでしたが、この影響で伊集院インターと松元インターの間の上り線が通行できない状態となっています。 ・ ・ ・