名古屋市に住む60代の男性医師が警察官をかたる男らにあわせて8700万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと名古屋市の60代の男性医師が警察官を名乗る複数の男から、「あなたが犯罪グループの一味である疑いがかかっている」「容疑を晴らすためあなたの預金の紙幣調査を行う必要がある」などと言われました。 男性は男らの指示に従い今年9月から今月までに76回にわたって現金あわせて8700万