乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。12月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2026年1月14日（水）にリリースされる5枚目のアルバム『My respect』について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「先日、5枚目のアルバム『My respect』完全生産限定盤を予約しました！