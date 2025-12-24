◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン馬トク取材班による追い切りチェックで、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、最高評価を獲得。山下優記者がその追い切りを「見た」。状態の良さがダイレクトに伝わる。ミュージアムマイルは、栗東・坂路でアンズアメ（３歳３勝クラス）と併せ馬を行い、馬なりで首