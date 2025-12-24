元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーが２４日までにＳＮＳを更新。五輪選考を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権を振り返った。原田アナはインスタグラムで「今年も素晴らしい演技をありがとうございましたそして、大変な中で取材に答えてくださった選手のみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。４年に１度の特別な全日本。それぞれの思いや夢を胸に最後まで諦めずに戦う姿がかっこよく、何度も心が震えました