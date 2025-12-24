お笑いコンビ「錦鯉」長谷川雅紀（54）が、21日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）に出演。スタジオをドン引きさせたプロポーズの言葉を回想した。この日は今年1年で番組に参加した型破りな新婚さんを振り返る企画。ゲストで登場した錦鯉の長谷川は、昨年8月に結婚しており「どんなプロポーズを？」と聞かれると、「実際には言ってないんです」と告白した。ただ「なんか、今振り返ってみればですけど