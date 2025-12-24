こちらは、NASA＝アメリカ航空宇宙局の「アポロ8号」ミッションで撮影された、Earthrise＝地球の出。アメリカ東部標準時1968年12月24日11時40分頃に撮影されました。日本時間では翌25日の1時40分なので、クリスマスイブ当日からはちょっと過ぎているタイミングです。【▲ 1968年12月にNASAの「アポロ8号」ミッションで撮影された“地球の出”（Credit: NASA）】アポロ8号は、アポロ計画で後に実施された有人月面着陸に備えたミッシ