秋田の元田（左）をマークする北海道の富永＝北海きたえーる（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は24日、横浜国際プールなどで13試合が行われ、東地区首位の千葉Jは横浜BCを106―81で下し、22勝目（4敗）を挙げた。西地区トップの長崎は島根に93―101で敗れて3敗目（23勝）を喫した。北海道は秋田を90―79で下し、宇都宮はSR渋谷を91―78で退けた。名古屋Dは佐賀に75―86で敗れた。