1960年代というコンピューター黎明期にも、既に10代の若者からなるコンピューター愛好家集団が存在しました。そんな初期のコンピュータークラブのひとつとして知られる「RESISTORS」の活躍を、IEEE Spectrumが紹介しています。The RESISTORS Were Teenage Hackers and Computer Pioneers - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/teenage-hackers1968年4月下旬、アメリカのニュージャージー州アトランティックシティでコンピュー