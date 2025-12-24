茨城県は２４日、同県城里町の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある採卵鶏が見つかったと発表した。遺伝子検査で感染が確定すれば、今季全国最多となる約９７万羽の殺処分を始める。県によると、２４日午前１０時頃、この養鶏場で９羽の鶏が死んだと県に通報があり、県の簡易検査で陽性が確認された。