24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ìÅì·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê¸å11¡§06¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ´ÝÍº°ì¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¡Ù¤ÇËÜ²»Ï¢È¯¿Íµ¤´ë²è¡Öº£¤Ê¤é¤ï¤«¤ë»ä¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿È¯É½²ñ¡×¤ÇËÜ²»¤¬ÇúÈ¯¡£ÄÍÃÏ¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤ÎÈÖÁÈ¤ËÉÑÈË¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÊý¡¦ÎëÌÚÂó¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¡£15Ç¯¶á¤¯´è¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤­¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁêÊý¤Ë¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤