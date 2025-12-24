【モデルプレス＝2025/12/24】女優の當真あみが12月24日、自身の Instagramを更新。豪華ドレス衣装ショットを公開した。【写真】19歳「ちはやふる」主演女優「中世のプリンセスみたい」雰囲気ガラリ衣装姿◆當真あみ、ドレスショット公開當真は、頭に花の飾りをつけ、スカートが大きく膨らんだピンクが基調のロココ調のドレスを着用したショットを公開。自身が主演を務める映画「終点のあの子」（2026年1月23日公開）のオフショッ