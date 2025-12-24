気になる彼との関係を縮めるために、まずは自分のことを知ろう！そこで今回は、16タイプ診断・分析家の恋愛傾向をご紹介します。今までの恋愛を思い出しながら呼んでみたり、友だちと一緒に確認するのもおすすめ。これをチェックすれば、自分も知らなかった魅力に気づけるかも♡16タイプ別♡ 恋愛傾向〜分析家編〜今回教わったのは......けい（大地啓太）さん16タイプ発信者／INFJコーチ・カウンセラー。『16 TYPES FAN