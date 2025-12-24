２３日、東京の首相官邸前の抗議集会で発言する社会民主党の福島瑞穂党首。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京12月24日】東京の首相官邸前で23日夜、市民グループが集会を開き、高市早苗首相に対し、台湾に関する誤った発言の撤回を求めた。官邸で安全保障政策を担当する高官による核兵器保有発言についても厳しく批判した。集会会場には「憲法を守ろう」「戦争を扇動するな」などのスローガンが掲げられた。演説した社