【バンコク＝佐藤友紀】東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が性的サービスをさせられた事件で、タイ警察は２４日、少女を店に引き渡した人身取引などの疑いで２３日に逮捕された母親が、容疑を否認していると発表した。タイ警察は２４日のバンコク市内での記者会見で、母親が経済的理由から少女を店で働かせたことを認める一方、「違法行為だと知らなかった」などと供述していると説明。