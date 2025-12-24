4»î¹ç¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤â±¦Éª¼ê½Ñ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Çºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢º£µ¨¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÁ´µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë°ìÊý¡¢ÁØ¤¬¸ü¤¯¾¡Íø¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¡¢¤è¤êÀïÎÏ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÁªÂò»è¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤ëµ­¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢4»î¹ç