福岡県警八女署は24日、八女市本町の道路上で同日午後3時30分ごろ、通行中の小学女児らが見知らぬ女から「オペラとか歌とかやってたんだけど、あなたたちもやってみない」「家にピアノあるからおいで」等と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女は60歳くらいで肩下までの髪の長さ、黒色ワンピース、赤色のメガネを着用していたという。