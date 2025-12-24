三重県が外国人を職員に採用する際の条件を見直し、以前廃止した国籍要件の復活を検討していることが２４日、県への取材でわかった。個人情報の国外流出を防ぐのが目的。県は来年１〜２月、外国人の職員採用の可否について県民１万人にアンケート調査し、結果を踏まえて対応を決める。県によると、都道府県の職員採用試験で国籍要件がないのは、三重、神奈川、大阪など１２府県。三重県は１９９９年度に多くの職種で国籍要件を