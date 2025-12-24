◆プロボクシング「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽ライト級（６１・２キロ以下）１０回戦今永虎雅―エリドソン・ガルシア（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）【リヤド（サウジアラビア）２４日＝勝田成紀】アマチュア１０冠を誇る前日本ライト級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝が２４日、会場施設内で行われた公開練習「パブリックワークアウト」に参加。特設リン