自民党埼玉県連の政治資金を私的に流用したとして、県連は２４日、前県連幹事長の小谷野五雄県議（６９）を背任容疑で県警浦和署に刑事告訴した。県連は、告訴の対象とした事案の金額や件数など詳細を明らかにしていない。小谷野氏を巡っては、県連が設置した調査委員会が１０月、幹事長就任後の２０２０〜２５年に提出された領収書１３５７件、総額約２７９５万円分を不正利用と認定。県連は１１月、小谷野氏を除名処分とした