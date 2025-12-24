大手広告会社・電通（東京）の新入社員だった高橋まつりさんが２４歳で過労自殺してから、２５日で１０年となった。母親の幸美さん（６２）が２４日、命日を前に都内で記者会見を開き、「依然としてまつりと同じように仕事で追い詰められ、命を落とす人が後を絶たない。働き方改革をさらに進め、全ての人が希望を持って人生を送れる国にしてほしい」と訴えた。「まつりがいない１０年目のクリスマスを迎えます」。会見の冒頭、