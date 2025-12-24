サッカーの関西リーグで生駒ＦＣ奈良の社長に就任した元日本代表ＦＷ播戸竜二氏（４６）が２４日、都内で会見を行い、カズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）にオファーを出したことを明かした。播戸氏は「カズさんとは３回会った。まず鈴鹿に行ったとき、僕が何も伝えていなかったので、結婚の報告に来るのかと思っていたみたいで。そんなわけないなということで、日本サッカーの象徴、Ｊリーグの象徴であるカズさんと一緒に