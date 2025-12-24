27日に井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が24日、サウジアラビアの首都リヤドで公開練習を行った。27日に、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。この日、現地で英興行大手「マッチルーム社」のフランク・スミスCEOが取材に応じ、来春計画されている井上と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の勝敗予想も語った。日本メディ