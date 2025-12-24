タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系特番「羽鳥慎一モーニングショー２０２５年をザワつかせたニュース１００連発！！」（午後７時）に出演。６月に亡くなった父・長嶋茂雄さんへの思いを改めて語った。今年１月から「モーニングショー」で取り上げた出来事を振り返る中、６月３日に亡くなった茂雄さんの話題に。司会の羽鳥慎一アナウンサーに「一茂さん、半年経ちました。お父様が亡くなられて」と話しかけられ