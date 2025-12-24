Laura day romanceのニューアルバム『合歓る - bridges』がリリースされた。本作は、2025年2月に発表されたアルバム『合歓る - walls』と対をなす二部作の後編。この二部作は、ある二人の登場人物を巡る物語をテーマに書き下ろされたコンセプトアルバムで、今回のリリースに合わせて、配信限定で発表されていた前編『合歓る - walls』のCDも同時にリリースされた。なお、1,000枚限定生産となる二部作完全盤BOX『合歓る - walls or