ロクデナシが、2ndアルバム『六花』を本日発売した。さらに、リード曲「鯨の落ちる街」のMVも公開された。本作は、2024年以降にデジタルリリースした作品に加え、2年ぶりとなるにんじん作詞・作曲の新曲「眩しすぎた朝」、そして2025年に初タッグが実現したみきとP、Misumiの新曲、今作で初タッグのコンポーザーとなるまふまふ、Aiobahn、シャノンを迎えた新曲6曲を含む全17曲を収録している。ジャケット写真FC限定盤、初回限定盤