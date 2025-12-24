アーセナルはカラバオカップ準々決勝でクリスタル・パレスと対戦。1-1からのPK戦の末、辛くもパレスを破り準決勝進出を決めた。スコアはまたもオウンゴールのみであり、結果だけ見れば喜ばしい勝利ではないかもしれない。しかしここ数試合の低調ぶりとは違い、前半は多くのチャンスを作った。もっと得点が入っていてもまったくおかしくない内容だった。特に左サイドのガブリエウ・マルティネッリの働きは目をひいた。英『THE Sun』