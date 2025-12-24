「老後のお金、今の備えで足りるのかな？」そう感じる60代の方は多いのではないでしょうか。定年退職を迎え、年金生活が始まるこの年代は、生活費や医療費など、将来への不安がつきもの。今回は最新のデータをもとに、60代の貯金実態を分析しつつ、老後に必要な生活費や「安心して過ごすために必要な備え」について考えてみましょう。60代の平均貯金額はどのくらい？金融経済教育推進機構による「家計の金融行動に関する世論調査（