俳優の真木よう子さんが、自身のインスタグラムを更新。第二子を出産したことを公表しました。 【写真を見る】【 真木よう子 】第二子出産を報告「43歳にして子を授かり、体力的にも不安でしたが、長女が育児を手伝ってくれる姿に、母としてこれ以上ない幸せな日々をおくっております」真木よう子さんは「第二子を無事出産し、おかげさまで母子共に健康で御座います。」と、投稿。続けて「43歳にして子を授かり、体力的に