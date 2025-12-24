元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が24日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー2025年をザワつかせたニュース100連発！！」（後6・00）に出演。父で元プロ野球巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さん（享年89）との別れから6カ月経った現在の心境を赤裸々に語った。父との別れから約6カ月。実感がないとしながらも、「気持ちが正直言うと軽いというか、自分の中で吹っ切れたっていう言葉とは違うんだけど」と現在の