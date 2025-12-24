高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ」。24日の信州勢、2回戦の結果です。女子の2回戦。県代表の「東海大諏訪」は岡山代表の「倉敷翠松」に「72」対「73」と惜しくも1点差で敗れました。男子は25日、「東海大諏訪」の2回戦が行われます。