女子柔道でパリ五輪金メダリストの角田夏実が２４日、ＴＢＳ系で放送された「ＳＡＳＵＫＥ」に出場した。３度目の挑戦となった角田は、順調に障害をクリア。しかし、２年前にもリタイアしたフィッシュボーンで無念の脱落となり、水に落ちてびしょ濡れになった。見守った“完全制覇のサスケくん”こと森本裕介は「ちょっと遅れちゃいましたね」と解説した。