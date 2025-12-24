ポップカルチャーを軸に独自のグラフィックを展開するファッションブランドAIR TWOKYOから、名作『DEATH NOTE』との最新コレクションが登場します。2025年12月24日(水)より発売される本コレクションでは、夜神月の象徴的なシーンをはじめ、作品の緊張感や美学をAIR TWOKYOらしい感性で表現。ファッションとして楽しめる新たな『DEATH NOTE』の魅力に出会えるラインナップです。 印象的シーンを描いたアパレル