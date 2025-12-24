男子ゴルフの池田勇太（４０）が、２３日に７８歳で亡くなった尾崎将司さんを追悼した。２４日、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）を通じてコメントし「もう１回復活をお見せしたい、と思っていたのに。もっともっと生きて欲しかった」と悼んだ。池田は尾崎さんを崇拝し、プロデビューした当初からゴルフウェアも昭和時代のジャンボを思い起こさせる３タックのパンツ姿。ジャンボの影響を大きく受けたファッションを貫いた。