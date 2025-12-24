利用者の低迷で存廃が議論されている、JR芸備線についてです。利用促進の可能性を探る「ユニークな実証事業」が、岡山県新見市で開かれました。 【画像を見る】野馳駅にコスプレイヤーが集結！どんなコスプレ？？ 築およそ100年。開業当時の面影を残すJR野馳（のち）駅です【画像①】。レトロな駅舎に現れたのは…。 「映画『鬼太郎誕生ゲゲゲの謎』の鬼太郎の父です」【画像②】 「刀剣乱舞の三日月宗