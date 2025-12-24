鈴木知事は北海道電力の斎藤社長と面会し、再稼働に同意した泊原発３号機の安全対策を求める要請書を手渡しました。（鈴木知事）「泊原発所３号機の安全対策等について、事業者として適切な対応をいただくよう要請します」（北海道電力斎藤晋社長）「お受けいたしました。しっかりやってまいります」鈴木知事は北電の斎藤社長と面会し、泊原発３号機の安全対策について、「保安体制の充実・強化に不断に取り組み、万全を期すこと