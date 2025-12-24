ヤクルトは24日までに球団公式YouTubeを更新。ポスティングシステムを利用し、大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）のロングインタビューをアップした。村上は動画の中で「今の自分がいるという点では、やっぱり2019年の中日戦」と、覚醒のきっかけとなった試合を明かした。「その時、僕はファーストをしていて、アルモンテ選手のファーストライナーを落としたんですよね」と回想。当時の宮本慎