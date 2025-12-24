女子プロレス「スターダム」の?女帝?舞華が、今月末で現役を引退するセンダイガールズの優宇へ惜別のメッセージを送った。８日に約８か月ぶりの復帰を果たした舞華は１８日の新木場大会で優宇へ対戦を要求。２４日の東京・後楽園ホール大会では朱里、ＨＡＮＡＫＯ、八神蘭奈と組み、仙女の優宇＆橋本千紘＆愛海＆ＹＵＮＡと激突した。２８日の仙女・新宿フェイス大会を最後にリングを去る優宇とは２０２３年２月に高橋奈七永